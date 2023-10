Reprodução/ Instagram Roque, assistente de palco de Silvio Santos, é internado aos 86 anos





Gonçalo Roque, assistente de Silvio Santos há mais de 50 anos, foi internado após um desmaio e, na quarta-feira (4), anunciou que está com covid-19. A esposa do funcionário do SBT, Janilda Nogueira, explicou como está a recuperação da figura emblemática da emissora e garantiu que Roque, de 86 anos, tem o quadro de vacina completo contra a covid.

"O Roque está bem, está mesmo com covid-19. Ele tem todas as vacinas, tomou todas. O estado dele não é grave, não está em aparelho e respira normalmente", diz Janilda.

A esposa de Roque explicou que o assistente de palco do SBT vai seguir internado. "Estamos aqui ainda e, talvez, ele fique mais dois dias no hospital", afirma Janilda, que dá mais detalhes do quadro de saúde de Roque.

"Estão tentando descobrir se o desmaio dele foi devido à válvula que ele tem na cabeça ou da covid-19. Têm exames para fechar o diagnóstico. O problema da perna não é trombose, graças a Deus foi descartado", completa Janilda, que afirma ter total apoio do SBT no momento delicado.

Internado, Roque mandou uma mensagem de aniversário para Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. "Hoje, deitado nessa cama de hospital, venho parabenizar essa menina de ouro, carismática e com um talento único. E agradecer por toda preocupação que sempre teve comigo. Só peço a Deus que continue te direcionado e cuidando de cada passo seu", disse.





Histórico de Roque

Roque já havia sido hospitalizado antes, em fevereiro, após sofrer uma queda no condomínio onde mora. Ele se machucou bastante, com cortes profundos no braço esquerdo.

Nas redes sociais, ele postou um vídeo recebendo os primeiros socorros no hospital e contou que tem uma condição médica que fez com que ele fosse hospitalizado como forma de precaução.

Durante a pandemia, Roque revelou que sofreu com a depressão.