A história de Vina Calmon no Cheiro de Amor está perto do fim, segundo apurou a coluna. Vina, que entrou em 2014 na tradicional banda de Axé, para substituir Alinne Rosa, não conseguiu deixar uma marca de impacto na banda.

Com isso, Windson Silva, um dos empresários mais antigos do Axé Music, resolveu se movimentar para achar uma solução para a banda Cheiro de Amor voltar a bombar: a troca de cantora. Vina Calmon tem contrato com o Cheiro até março de 2024.





Procurado pela coluna, Windson não se manifestou sobre a situação. Vina também foi procurada e o espaço segue aberto para ambos. Valter Brito, outro sócio da banda, disse que não tem como adiantar o que virá.

“O contrato de Vina vai até março do ano que vem. O que vai acontecer depois não tenho como adiantar. Temos total interesse na permanência dela e no que depender de nós o contrato será renovado”, disse o sócio para a coluna.

O Cheiro de Amor já contou com nomes como Márcia Freire, Carla Visi e Alinne Rosa nos vocais. Durante os nove anos no comando do Cheiro de Amor, Vina fez feats com Lucas Lucco e Banda EVA.



Crise no Bloco Cheiro



No Carnaval de 2023, conforme informado pela coluna com exclusividade, o Bloco Cheiro cancelou o desfile no Carnaval de Salvador.



O Cheiro lançou o bloco em junho de 2022, com abadás vendidos a R$ 200. A venda também não bombou.