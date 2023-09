Reprodução - instagram - 9.9.2023 Larissa Ferreira, ex-cantora da Mastruz com Leite





Larissa Ferreira não faz mais parte da banda Mastruz Com Leite. A cantora abandonou a banda de forró após diversas brigas internas no grupo. Larissa apareceu abalada para comentar o caso e revelou que sair da banda foi uma escolha entre "viver ou acabar com a reputação".

Abalada, a cantora gravou uma sequência de vídeos afirmando que sofre com depressão e síndrome do pânico. Ela pediu aos amigos que não ligassem para ela, pois estava entrando em pânico com os telefonemas.

"Estou em crise de pânico, não consigo falar com ninguém, tenho medo de atender um telefonema para ter noção! Então me respeitem e não desistam de mim! Eu tenho a melhor base, a melhor família, os melhores pais, vou me reerguer! Orem por mim, estou orando por vocês! Encerrei minhas atividades na banda por livre e espontânea INCAPACIDADE, eu tive que escolher entre viver ou ficar e acabar com minha reputação, minha família e a minha vida! Sim! Chegou nesse ponto! Porém, nunca quis passar isso para vocês", entregou a cantora, expondo problemas internos da banda.

Larissa Ferreira também comentou as dificuldades que enfrentou durante a turnê de São João da Mastruz com Leite em 2023. "Eu estou me despedindo, na verdade, nem consegui me despedir pelo estado que eu me encontro mental, não sei como tive forças para aguentar o São João, mas eu preferi vestir a camisa da banda, me apegar com Deus e me entupir de remédios para voz, para depressão… quase não conseguia mais desinchar, e muitos me massacrando até pelo meu corpo sendo que eu estava poupando todos e acabando comigo, sempre pensei no outro e não em mim, eu vou seguindo", lamentou.





Caso de assédio na Mastruz com Leite

No início de 2022, Larissa Ferreira denunciou um caso de assédio na banda de forró. Sem citar o nome do músico, ela disse que foi assediada quando estava em casa e dormia ao lado do marido.

A cantora falou que ela e o agora ex-marido Jean, baterista da banda, deixaram o músico dormir na casa dela. Ela explicou que o ex-marido conhecia o homem há anos, mas diz que nunca foi amiga dessa pessoa.

"Senti uma pessoa tocando em mim, tocando o meu corpo, beijando o meu rosto, me cheirando e segurando a minha mão nas partes íntimas dela. Esse homem fez isso comigo e eu deitada na minha cama, no meu quarto, e o meu marido do lado", contou, na época.