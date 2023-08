Divulgação/CBF Marta





A Globo vai investir na transmissão da Copa do Mundo de Futebol Feminino mesmo após a eliminação da Seleção Brasileira na primeira fase do torneio. Nesta quinta-feira (3), a emissora anunciou a exibição do duelo entre Suécia e Estados Unidos, no domingo (7), às 5h45, pelas oitavas de final da competição.



Com a escolha da Globo, três programas serão retirados da grade dominical. "Santa Missa", "Globo Comunidade" e "Pequenas Empresas, Grandes Negócios", não serão exibidos no domingo e retornam na próxima semana.

A transmissão na TV aberta terá narração de Renata Silveira e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. O sportv, canal de esportes do Grupo Globo, segue exibindo os jogos do mata-mata da Copa Feminina.

A movimentação da emissora mesmo sem o Brasil em campo tem explicação. A Globo atingiu excelentes índices de audiência com os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase.

A Globo bateu recorde de audiência com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futebol, na manhã da quarta-feira (2), com o maior número dos últimos 20 anos no horário das 7h às 9h. No Painel Nacional da Televisão (PNT), a partida teve média de 17 pontos, com crescimento de 97% em relação às últimas quatro semanas anteriores.

No fim de semana anterior, a emissora comemorou o bom resultado no sábado, quando o jogo do Brasil contra a França tomou a faixa do "É de Casa" e registrou 16 pontos de audiência, o que representa 167% de crescimento em relação à média da faixa nos últimos quatro sábados anteriores. Foi a maior audiência da faixa aos sábados desde agosto de 2008.