Reprodução/Instagram Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho convocou a torcida brasileira para a Seleção Feminina de Futebol, que disputa a Copa do Mundo. Após a estreia com vitória diante do Panamá por 4 a 0, o Brasil volta a entrar em campo contra a França, neste sábado (29), às 7h.



Em parceria com o Zé Delivery, Jojo Todynho bateu panela para chamar a atenção dos torcedores em um filme, o ‘Jojo Acorda Brasil’. O vídeo, criado para redes sociais, faz parte de uma campanha da marca Zé Delivery, maior aplicativo de entrega de bebidas do país, e vai convocar as pessoas a produzirem conteúdos para o Tik Tok.

No filme, Jojo acorda desesperada com o toque do despertador do celular e, vestida com um roupão da marca, se recorda que a Copa vai começar. Após recuperar a peruca que caiu da cama, Jojo começa a incentivar os torcedores, vibrando pela Seleção, pois se você ficou na balada até 5h da manhã, “tem que ter energia” para torcer para Seleção Brasileira. O filme tem a estreia do Bradoquinho, cachorro da artista que aparece na gravação.













E não para por aí! Você pode "ouvir" a Jojo na hora do jogo. Para garantir que a torcida esteja ligada na Seleção Feminina, motos envelopadas de Zé Delivery passarão pelas ruas de diversos bairros de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais reproduzindo as mensagens divertidas de incentivo gravadas pela Jojo Todynho.