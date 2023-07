Reprodução/Instagram Ivete Sangalo e Bell Marques





O Fortal começa nesta quinta-feira (20) e a produção do evento espera promover a edição co "mais axé de todos os tempos". Logo de cara, Bell Marques abre a festa com o Bloco Vumbora. O pagode baiano do Parangolé, comandado por Tony Salles, marca presença no Bloco Bagunça. A novidade da noite fica por conta de Ludmilla. A funkeira vai estrear o Bloco Fervo da Lud no Corredor da Folia na primeira noite de micareta em Fortaleza (CE).

O trio independente da noite, outra novidade da micareta, será puxado por Luiz Caldas. No Palco Arena, a atração principal é a banda Timbalada.

Ainda na primeira noite de festa, atrações nacionais se apresentam no Camarote Mucuripe. Pedro Sampaio, Zé Vaqueiro, Gustavo Mioto e Banda EVA vão misturar eletrônico, sertanejo e Axé Music para os pagantes do espaço luxuoso.

Leia também Fortal anuncia datas da 30ª edição e marca comemorativa





A festa segue na sexta-feira (21), com Claudia Leitte, Nattan, Felipe Amorim e Bell Marques comandando blocos. No camarote, Xand Avião, Matuê e Ana Castela animam o público.

O sábado marca a chegada de Ivete Sangalo no Fortal ao lado de Léo Santana e Bell. Nome forte da micareta, Sangalo repete a dose do Bloco Village no domingo, dia de encerramento da micareta, que ainda vai contar com mais um show de Bell Marques e o bloco da Brahma com Durval Lelys e convidados.

Durval também vai se apresentar no Camarote Mucuripe, no sábado, ao lado de Wesley Safadão, Hugo e Guilherme e KVSH. No domingo, Dennis Dj, Rafa e Pipo e João Gomes animam o espaço que vai receber celebridades.

Grandes nomes do Axé Music vão se dividir entre Palco Arena e Trios Independentes. Psirico, Cheiro de Amor, É O Tchan e Tuca Fernandes estão confirmados na micareta.

JL Rosa/Divulgação Nattan no Fortal 2022





Movimentação financeira

Além da festa e dos trios elétricos, o Fortal movimenta o lado financeiro da capital cearense. São esperados 500 mil turistas no período do evento, de 17 a 24 de julho, injetando na economia mais de 1 bilhão de reais nos 54 setores impactados pelo evento.

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), durante o período do evento, as cidades de Fortaleza, Aquiraz e Cumbuco terão em torno de 98,7% de ocupação hoteleira.