Divulgação Fortal confirma edição de 2023





A 30ª edição do Fortal está confirmada em 2023. Nesta quarta-feira (29), a micareta bateu o martelo sobre os dias oficiais da festa: 20 a 23 de julho, na Cidade Fortal, em Fortaleza (CE).

Além da definição dos dias, o festival de música mudou a marca para celebrar os 30 anos de história. Desenvolvida pela agência PIB Club, de São Paulo, a novo logo busca engrandecer a marca através da personalização, além de destacar a vastidão do público do festival e a representação cultural que Fortal tem para todo o país.





A ideia do Fortal para 2023 é reforçar a história de amor e o legado de alegria perpetuado pelo festival entre os foliões. A micareta cearense reúne grandes nomes do Axé Music. Nos últimos anos, com cara de festival, o Fortal também incorporou nomes de sucesso de outros ritmos, como sertanejo e funk.





Bell Marques, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Léo Santana são nomes esperados no Fortal 30, que começará a divulgar em breve as atrações do corredor da folia, Camarote Mucuripe e Palco Avenida.