O namoro do ex-BBB Bil Araújo com a dentista Karlla Sales chegou ao fim. A informação foi confirmada por fontes próximas do ex-casal à coluna no fim da tarde desta terça-feira (4).

Karlla, inclusive, se mostrou mais reclusa e tem focado no trabalho para superar o término. O relacionamento dos dois começou em meados de abril deste ano. Três meses após o início da relação, cada um foi para o seu lado. Bil, inclusive, já apagou as fotos com a ex-namorada das redes sociais.

O início do namoro de Bil com a dentista, que é mãe de uma criança de 2 anos, foi conturbado. Alguns fãs do ex-BBB e ex-A Fazenda não aceitaram o fim da relação de Bil com Erika Schneider e fizeram comparações entre a ex-bailarina do Faustão e Karlla Sales.

Antes de Karlla e Erika, Bil viveu uma relação com Karol Conká no "BBB 21".