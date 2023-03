Reprodução / Instagram 21.03.2023 Arcrebiano Araújo

O segundo eliminado do "BBB 21", Arcrebiano, adquiriu nesta segunda-feira (20) um veículo de luxo avaliado em R$ 1,2 milhão, o Porshe Cayenne 2023. O influenciador compartilhou a conquista nos stories.

Na rede social, Bil Araújo mostrou o momento em que o carrão foi buscado na concessionária. Na legenda do vídeo publicado no Instagram, ele escreveu "É Deus!".





No ano passado, uma campanha satirizou a participação do ex-BBB em três realities shows em um único ano, onde ele "morou de graça" por um ano, sem precisar pagar aluguel. Bil Araújo participou do "Big Brother Brasil", "No Limite" e foi finalista do "A Fazenda" em 2021.

Desde então, o modelo começou a ganhar muito dinheiro com propagandas e trabalhos como influenciador digital, e ainda adquiriu um apartamento em Goiânia.

