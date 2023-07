Reprodução - instagram - 1-7-2023 Solange Gomes e Luiza Ambiel





Luiza Ambiel, ex-Banheira do Gugu e ex-A Fazenda 12, rebateu Solange Gomes diante da polêmica envolvendo Gugu Liberato. Recentemente, Solange chamou Ambiel de traidora por comentar em uma entrevista que Gugu viveu um relacionamento com um cantor famoso na década de 90.

Em contato com a coluna, Luiza Ambiel se defendeu do desabafo da rival e garantiu que tentou defender Gugu. "Eu nunca quis falar sobre, fui várias vezes chamada para falar. Porém, quando estava no programa ao vivo, foi citada a carta da Rose Miriam de fazer oração para o Gugu deixar de ser homossexual. Eu fui defender o Gugu. De dizer: 'Não! Não é de agora!'. Eu falei assim que ele não era hétero. Fui defender porque devo isso a ele. Uma pessoa que me protegeu", diz Ambiel.









Solange Gomes acusou Luiza Ambiel de estar desesperada por mídia, alertando aos fãs que ela é traidora. "Percebo quando resolve se maquiar e ir para as redes sociais falar mentiras a meu respeito no intuito de ser notícia. O cúmulo do seu desespero está sendo você falar da vida pessoal do Gugu. Estou indignada com sua atitude lastimável. Traidora! Se não fosse ele, você não existiria. Respeite a memória de quem tanto te ajudou. Até hoje você vive de banheira", disse Solange.

Luiza relembrou os bastidores ao lado de Gugu e garantiu que o apresentador não queria esconder a relação com o cantor das pessoas que o rodeavam no SBT. "Isso tem muito tempo. Certas pessoas nem sonhavam em colocar o pé la dentro. Eu estava sempre com o Gugu. A gente convivia com essa pessoa lá [o cantor]. Se fosse para ser escondido, ele não ia levar a pessoa lá. A gente sabia, não era uma coisa que ele escondia. Ele era simplesmente reservado com a vida pessoal. Foi isso que eu disse", conta a ex-banheira do Gugu, que afirmou estar com a consciência tranquila e aproveitou para dizer que Solange é uma pessoa digna de oração.

"Estou com a consciência tranquila. A gente faz o bem e chega. A gente faz o mal e também chega. Por isso que as pessoas não sabem o motivo da vida estar uma inhaca. E precisa sair por aí alfinetando as pessoas, usando as pessoas para poder aparecer. É uma pessoa digna de oração e eu ponho nas minhas orações", reclama.

Ambiel ainda diz que não expõe a vida pessoal dela e muito menos as dos outros. "Eu não fico expondo nem a vida pessoal. Como vou expor a vida dos outros. Até mesmo a minha história com o Luís (Raça Negra) eu nunca toquei no assunto. Na live, as pessoas me perguntando, aí foi que eu falei", finaliza.