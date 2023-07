Reprodução/Instagram - 19/08/2022 Luiza Ambiel e Solange Gomes





Solange Gomes, finalista de "A Fazenda 13" e ex-banheira do Gugu, se revoltou com Luiza Ambiel, desafeto declarado da modelo, que também participou da banheira e do reality da Record. Gomes não gostou de saber que Ambiel expôs um suposto romance de Gugu Liberato na década de 90 com um famoso cantor.





Solange Gomes acusou Luiza Ambiel de estar desesperada por mídia, alertando aos fãs que ela é traidora. "Percebo quando resolve se maquiar e ir para as redes sociais falar mentiras a meu respeito no intuito de ser notícia. O cúmulo do seu desespero está sendo você falar da vida pessoal do Gugu. Estou indignada com sua atitude lastimável. Traidora! Se não fosse ele, você não existiria. Respeite a memória de quem tanto te ajudou. Até hoje você vive de banheira", disse Solange.

A finalista de "A Fazenda 13" ainda reviveu polêmicas da época da "Banheira do Gugu" e apontou que Ambiel teria uma mágoa por ter sido dispensada pelo SBT. "No fundo, você tem é muita MÁGOA por ele ter deixado você ser DISPENSADA pelo Magrão no fim de 1998, fato que foi amplamente noticiado na época por motivos que você conhece melhor do que ninguém e na sequência terem me escolhido. Falsa e fofoqueira assim como foi na Fazenda", completou.

Procurada pela coluna, Luiza Ambiel ainda não se manifestou. A polêmica começou através de uma entrevista ao jornalista Fefito, quando Ambiel alertou que todos sabiam da relação de Gugu com outro homem. "Quando o SBT era em Santana, nos anos 1990, todo mundo sabia que ele namorava um cantor. A gente nem se aproximava muito do moço para não dar problema. Gugu separava a vida profissional da pessoal, mas não era um grande segredo. Ele só era discreto", contou Ambiel.