Reprodução/Instagram/@luizaambieloficial Luiza Ambiel e Gugu





Luiza Ambiel, que por muitos anos trabalho com Gugu Liberato no SBT, se manifestou após a polêmica do relacionamento de Gugu com um cantor famoso na década de 90. Em contato com a coluna, Ambiel afirma que a relação não era secreta e que conviveu com o famoso.



"Isso tem muito tempo. Certas pessoas nem sonhavam em colocar o pé la dentro. Eu estava sempre com o Gugu. A gente convivia com essa pessoa lá [o cantor]. Se fosse para ser escondido, ele não ia levar a pessoa lá (no SBT). A gente sabia, não era uma coisa que ele escondia. Ele simplesmente era reservado com a vida pessoal. Foi isso que eu disse", explica Luiza Ambiel.







A revelação de Ambiel causou alvoroço na web e Solange Gomes, rival declarada de Luiza, a chamou de traidora por fazer o comentário. A ex-A Fazenda 12, no entanto, garante que está com a consciência tranquila.

"Eu fui defender o Gugu. De dizer: 'Não! Não é de agora!'. Eu falei assim que ele não era hétero. Fui defender porque devo isso a ele. Uma pessoa que me protegeu (...) Estou com a consciência tranquila. A gente faz o bem e chega. A gente faz o mal e também chega. Por isso que as pessoas não sabem o motivo da vida estar uma inhaca. E precisa sair por aí alfinetando as pessoas, usando as pessoas para poder aparecer. É uma pessoa digna de oração e eu ponho nas minhas orações", alfineta Ambiel.

A confusão começou quando Luiza Ambiel contou ao jornalista Fefito que Gugu teve uma relação com um cantor famoso na década de 90.