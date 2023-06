Blad Meneghel/Divulgação O cantor Diogo Nogueira





O cantor Diogo Nogueira viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26), após criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o show realizado no São João de Caruaru 2023, em Pernambuco.



Em um desabafo, Diogo Nogueira agradeceu aos nordestinos devido ao resultado das Eleições 2022. "Valeu, Caruaru! Vou falar um negócio para vocês muito importante: eu estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder", disse Diogo Nogueira, fazendo referência à expressiva votação do povo do Nordeste em Lula (PT), adversário de Bolsonaro e atual presidente da República.

Em contato com a coluna, a assessoria de Diogo Nogueira confirmou que o momento do registro aconteceu na apresentação do dia 17 de junho na cidade pernambucana.

🚨FAMOSOS: Diogo Nogueira durante show em São João do Caruaru (PE):



“Eu tô aqui para agradecer o povo nordestino por ter tirado aquela besta [Bolsonaro] do poder”. pic.twitter.com/W784oYvYT5 — CHOQUEI (@choquei) June 26, 2023





Nas redes sociais, o comentário de Diogo Nogueira dividiu opiniões. "Fomos todos nós juntos! Não tem essa de dizer que um estado ou um grupo social fez a diferença. Cada voto valeu e eu me sinto tão importante quanto qualquer um na vitória de Lula!", ponderou uma internauta. "Claro que cada voto contou, mas minha eterna gratidão ao povo nordestino que foi fundamental para nossa vitória", rebateu outra.