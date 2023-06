Reprodução - Instagram - @_ricardochaves 14.6.2023 Ricardo Chaves x Carnatal





O anúncio das atrações do Carnatal 2023 gerou um mal-estar no mundo do Axé Music. A micareta, que será realizada de 8 a 10 de dezembro, no Rio Grande do Norte, excluiu o cantor Ricardo Chaves da grade de atrações após 30 anos de parceria.



Ricardo Chaves comandava o tradicional bloco "O Bicho", responsável por momentos inesquecíveis da micareta, como o trio elétrico andar de ré no corredor da folia no encerramento da festa.

Após o corte, Ricardo Chaves fez um desabafo. "Depois de 30 anos, a minha história no Carnatal se interrompe. Foram anos comandando o mesmo bloco. Juntos, invadimos os vários circuitos da festa com a nossa energia e nosso jeito único de brincar. Um jeito que contagiou várias gerações e criou laços afetivos que o tempo não destruiu, nem destruirá. Nos tornamos uma religião de fiéis escudeiros, devotos de um estado de espírito que conquistou muitos corações, chamado bloco Bicho", lamentou.

O cantor reforçou que já percebia uma mudança na micareta, que tornava a apresentação cada vez mais inviável. "Nos últimos anos, eu dizia que o “jeito Bicho de ser”, já não se encaixava no modelo atual da festa. Sempre soube que isso iria acontecer e já tinha registrado nos versos, 'sei que tudo isso um dia vai passar mas, a nossa história, ninguém vai mudar, é só fechar os olhos e lembrar do que a gente viveu'. Esse dia chegou. Obrigado a todos os foliões que, ao longo desses 30 anos, honraram o abadá do Bicho. Obrigado pelos momentos mágicos que proporcionamos a quem nos viu passar. Que venham novos momentos. A nossa religião é maior do que um evento. Por tudo o que fizemos juntos, o natalense sabe que, o Bicho é o rei dessa cidade!", completou.

Saulo Fernandes se manifesta

O desabafo de Ricardo Chaves fez Saulo Fernandes se manifestar nas redes sociais e provocar o Carnatal 2023. Saulo sugeriu uma nova festa em Natal (RN) para os foliões que reclamaram da ausência de Chaves.

"Chavesss. Amado, honesto e justo. Vamos fazer o Axé Natal? As pessoas amadas de Natal não merecem ficar sem carnaval e sem o Bicho. Abração amigo", escreveu Saulo.

Alguns fãs do Bloco O Bicho reclamaram da atitude da direção do Carnatal. "A notícia que mais doeu receber hoje. Seu legado foi lindo, que bom que tive oportunidades de te prestigiar vários anos no corredor da folia. Você fez e faz história. Carnatal nunca mais será o mesmo sem você encerrar no domingo", lamentou uma fã.

"Eu não tenho palavras para descrever o quão lamentável isso é. Mas fica aqui o nosso agradecimento por tudo o que o Bicho fez no Carnatal. Você é o Carnatal! Quem sabe um dia o jeito Bicho de ser não seja novamente o colírio dos olhos do evento. Para nós, sempre será", ponderou outro.