Divulgação Rio Shore tem Jojo Todynho como boss

Mesmo contratada pela Globo, a cantora Jojo Todynho está escalada para um reality de pegação da MTV e do Paramount+. Nesta quinta-feira (25), a emissora confirmou a participação de Jojo como "boss" da terceira temporada de "Rio Shore".



A data de estreia foi anunciada para 15 de junho, quinta-feira, no Paramount+, e às 21h do mesmo dia, na MTV. Procurada pela coluna, a equipe de Jojo Todynho confirma que ela segue com contrato vigente com a Globo até o fim do ano. Assim, Jojo acumula passagens por Record, Globo, MTV e Paramount + como contratada.





Campeã de A Fazenda 12, Jojo vai ter a companhia de outro veterano em realities no "Rio Shore": Matheus Novinho. A cantora será a responsável por comandar e conter os ânimos do elenco, que costuma causar com brigas e atividades sexuais.









Além de Novinho comandado por Jojo, voltam Cristal Félix, Gui Evaristo, Rick Salusse, Ju Mississipi e Mary Valim. A "família Shore" também ganha seis novos participantes: Helena Steigner, Japa, Leo Carvalho, Matheus Miranda, Thiago Hippólito e Triz Valença.