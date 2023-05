Reprodução/Band Faustão na Band





Os desdobramentos do fim do programa "Faustão na Band" seguem agitando os corredores da emissora do Morumbi. Na tarde desa quinta-feira (25), a Band informou que desligou três diretores que trabalharam com Fausto Silva ao longo do último ano.

Os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira foram desligados da emissora após o fim da parceria de Faustão com a Band. "A nota tem como objetivo informar a todos que, em acordo com a Band, os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira estão deixando a emissora. Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas", disse comunicado enviado para a coluna.



A Band aproveitou para enaltecer Faustão e anunciar a contratação de um novo diretor, que estará no comando da atração que vai substituir o "Faustão na Band". Faustão saiu da Bandeirantes após mais de um ano no comando do programa autoral e diário. O apresentador estreou no canal em janeiro de 2022, após encerrar o contrato de 32 anos com a Globo.





"A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como “CQC”, “A Liga”, “Pesadelo na Cozinha” e “1001 Perguntas”. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve", completou.