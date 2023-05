Famosas que foram bailarinas do Faustão e provavelmente você não sabe

Lore Improta

A dançarina baiana Lore Improta, esposa do cantor Léo Santana, "metia dança", no bom baianês, ao lado de Faustão. Ela integrou o balé de 2015 a 2017. Atualmente, Lore tem um canal de dança onde apresenta as coregrafias virais e até voltou ao "Domingão", desta vez com Huck, para ser professora da "Dança dos Famosos".