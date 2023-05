Reprodução - Instagram @danielamercury - Foto: Celia Santos Daniela Mercury





A cantora Daniela Mercury, conhecida como rainha do Axé Music, se apresentou na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (20), e aproveitou o momento para fazer uma homenagem para a cantora Rita Lee, que morreu em maio deste ano.

Antes do show no "TIM Music Rio", Daniela Mercury enalteceu o legado deixado por Rita Lee e não descartou a possibilidade de criar um show especial com as músicas da rainha do rock brasileiro.

Leia também Filho de Rita Lee retorna à casa da mãe e faz relato emocionante





"Eu descobri, na minha obra, muitos versos e temas com a influência de Rita. Eu não tinha dado conta. Com jeito de bom humor, como 'Proibido Carnaval', que gravei com Caetano Veloso. Rita dizia tudo desse jeito (...) Ela libertou a gente, emancipou as mulheres e eu continuo. Cada mulher que se impõe, nos liberta", disse Daniela.

Homenagem da Rainha @danielamercury a Rita Lee!

Obrigado @TIMBrasil por esse festival maravilhoso. pic.twitter.com/4V4A1j7m4P — Baianidade Nagô (@libertodocaos) May 21, 2023





No palco, Daniela cantou "Mutante", gravada por ela em 2001, e emocionou ao público, que acompanhou a artista na homenagem. "Viva Rita! A emancipadora, a poetisa, extraordinária mulher (...) Essa mulher transformou o Brasil em um lugar muito melhor, se comprometeu com tudo que é importante. Lutou pela democracia. Rita, você é eterna! Somos todos filhos de Rita Lee", vibrou Daniela, diante de mais de 30 mil pessoas.

A cantora Rita Lee morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos. Ícone da música brasileira, ela deixou o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João. A morte da rainha do rock brasileiro foi confirmada através de uma nota nas redes sociais no dia seguinte. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".





Rita Lee lutava contra um câncer no pulmão em maio de 2021 e passou por sessões de imuno e radioterapia na lutra contra o tumor. O tratamento teve êxito e, em abril de 2022, a cantora anunciou que estava curada da doença, após alcançar o estado de remissão.