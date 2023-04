LAURA CAMPANELLA Rio Shore: elenco da terceira temporada

A terceira temporada do "Rio Shore" já tem o elenco oficial confirmado. Como antecipamos com exclusividade, Natália está fora da nova temporada do reality da MTV e Paramount + e foi substituída por uma nova ruiva: Helena Steigner, de 22 anos.







No elenco inicial da nova temporada estão nomes conhecidos do público da MTV, como Matheus Novinho - que já marcou o "De Férias com o Ex" e segue como o veterano em realities nas três temporadas de Rio Shore. Logo na primeira temporada do "Rio Shore", Matheus Novinho chocou os telespectadores ao entregar que transou mais de 25 vezes durante os 30 dias de férias no Rio de Janeiro .

Além dele, voltam Cristal Félix, Gui Evaristo, Rick Salusse, Ju Mississipi e Mary Valim. Jessica, convidada a se retirar do reality na segunda temporada, e Patrick, expulso, não retornam ao elenco oficial.

A "família Shore" também ganha seis novos participantes: Helena Steigner, Japa, Leo Carvalho, Matheus Miranda, Thiago Hippólito e Triz Valença. A data de estreia do reality vai ser divulgada em breve.

Conheça o elenco da terceira temporada de Rio Shore: