Ao ouvir uma música de Axé Music, geralmente, você "tira o pé do chão". Mas, na tarde desta quinta-feira (13), o baiano Cezar Black viveu um misto de emoções no "BBB 23" após Boninho colocar uma playlist do gênero musical para tocar.

No paredão desta quinta-feira (13) contra Aline Wirley e Amanda Meirelles, Black chorou ao som de Saulo Fernandes, na faixa "Raiz de todo Bem". Ao ouvir a música na cozinha, Black teve uma crise de choro e chegou a soluçar. "Baiano sou eu", cantava o emparedado, enquanto enxugava as lágrimas com papel toalha.





A cena imediatamente viralizou nas redes sociais, principalmente porque o participante do reality se recuperou e começou a dançar ao som de Asa de Águia, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Parangolé, Claudia Leitte e É o Tchan. "Bota pra ferver o rio de lágrimas", gritava Black, de avental, enquanto pulava na grama.





Na área externa da casa, Black pulou na piscina e ganhou a companhia de Domitila Barros nas coreografias dos hits de Carnaval. Alguns internautas acreditam em um possível sinal de eliminação de Cezar Black, no paredão de hoje, contra Aline e Amanda. Mas teve também quem apresentou uma solução. Em caso de derrota, a web já pediu um dia extra de Carnaval para o baiano se recuperar.

"É obrigação de Jerônimo [Governador da Bahia] e Bruno Reis [Prefeito de Salvador] fazer um dia de carnaval pra Cézar Black limpar as energias ruins desse BBB", escreveu um internauta.

Essa não é a primeira vez que Cezar Black chora ao ouvir Axé. No show de Ivete Sangalo, na festa de quarta-feira (12), o baiano também não conseguiu segurar a emoção ao som de "Baianidade Nago" e "Pequena EVA", clássicos do gênero.

Black chorando, enquanto canta "quem sabe um dia a paz vença a guerra e viver será só festejar". Te entendo, Black... Te entendo... É só Ivete começar a cantar essa música que a emoção já toca lá na minha alma! #BBB23 #bbb233 #festabbb pic.twitter.com/J0e7keKa78 — D🅰️Y  (@dayene_borges) April 13, 2023





No entanto, ele também se recuperou e fez um feat com Ivete em "O Mundo Vai". "Respira, Black", se divertiu a cantora.





Veja memes e reações:

quando será que um bom tatuador cobra pra fechar minhas costas com o rosto de cezar black? — gil do vigor rei, lula presidente (@gabisfsouza) April 13, 2023





É obrigação de Jerônimo e Bruno Reis fazer um dia de carnaval pra Cézar Black limpar as energias ruins desse BBB https://t.co/xhsLAIlY6i — SUPERNOVA 🪩 🐝 (@heleniismo) April 13, 2023





Black lavando louça de shortinho e avental, ouvindo e cantando axé e chorando. QUEM QUER TIRAR ESSE HOMEM NÃO TEM UM PINGO DE CORAÇÃO #bbb23 — nic (@nilufel) April 13, 2023





O Black dançando axé e adivinha? CHORANDO kkkkkk eu não aguento #BBB23 — ítalo soares (@apenasobservo15) April 13, 2023





Hj no BBB fica tocando músicas de quem está no paredão, agora tá passando as do Black. Só as clássicas do axé, sensacional! 💯 pic.twitter.com/ZzQeJCVMG2 — Pap 👻 (@alinepaparotto) April 13, 2023





O Black tão feliz quando toca axé ❤️ #FicaBlack #BBB23 — Ara Ketu ASSISTA FAZ UM BRINDE PRA MIM 🥂 (@araketu) April 13, 2023





Nossos Cézar Black e Domitila emocionados e curtindo a casa ao som de Saulo Fernandes, Asa de Águia e outros gigantes do axé enquanto as maldosas dormem.



África iô iô

Salvador, meu amor, a raiz

De todo bem, de tanta fé

Do canto Candomblé



Vote muito na planta da Aline! #BBB23 pic.twitter.com/dtii3iSvBr — DomBlack #bbb23 (@BBB23modo) April 13, 2023





Cesar Black feliz ouvindo axé, não quer guerra com ninguém #BBB23 — Memeiro (@_vim_ver_meme) April 13, 2023