Humilhação no quarto

Após mudar de quarto, Black passou a ser o alvo direto de Aline, Amanda, Bruna e Larissa. As integrantes do "deserto" não aceitaram a decisão do brother. Aline Wirley até sugeriu que Black dormisse no chão do quarto, mesmo com camas para todos os participantes. "Eu não sou cachorro", desabafou o baiano.