Lance! Cléber Machado





A Record está em festa após o resultado da audiência na estreia de Cleber Machado na emissora neste domingo (2). Demitido da Globo, o narrador fez a transmissão do jogo de ida do Campeonato Paulista, entre Água Santa e Palmeiras, e bateu a ex-casa na briga por audiência.



A Record foi líder com recorde de audiência e share na Grande São Paulo neste domingo: o jogo registrou 17 pontos de média na faixa da bola rolando, das 16h05 às 18h05. A participação foi de 29,7%, ou seja, quase 1/3 dos televisores estavam sintonizados na transmissão da Record TV, que alcançou ainda um pico de 20,4 pontos.





Já a Globo ficou com 11,2 pontos de média na faixa, que exibiu o "The Masked Singer" e parte do "Domingão com o Huck". No horário completo da exibição do futebol, no ar entre 15h29 e 18h11, a Record TV assegurou 15,1 pontos de média, enquanto a Globo anotou 11 pontos.

A partida marcou a estreia relâmpago de Cleber Machado na Record após a demissão da Globo. O narrador passou 35 anos na emissora carioca e acertou com a rival para os jogos da final do Campeonato Paulista.

Band também vence a Globo

No sábado (1º), com a transmissão do clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, a Band também venceu a Globo. No Rio de Janeiro, a emissora ficou na liderança da audiência por 42 minutos não consecutivos.

A vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0 marcou 16,9 pontos de média, share de 29,4% e pico de 19,2 pontos na faixa das 20h30 às 22h32. Na comparação com os quatro sábados anteriores, o crescimento no horário foi de 886%.