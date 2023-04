BBB 23: soberba, Larissa merece perder para Domitila e Marvvila

Distorceu informações

No entanto, Larissa distorceu informações para o quarto deserto e reforçou um alvo: Domitila Barros. A participante fez com que Aline Wirley, por exemplo, desistisse da aproximação com Domitila. Além disso, Larissa debochou - ainda na Casa do Reencontro - do número de seguidores da rival.