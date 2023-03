Reprodução/Instagram - 2/3/2023 Rachel Reis e Manno Góes





A banda Jammil e Uma Noites, tradicional na música baiana, foi acusada por internautas de plagiar a cantora baiana Rachel Reis, de 25 anos. Na quarta-feira (1º), alguns internautas sugeriram que "Coladinho", música de trabalho da banda de Axé Music, seria um plágio de "Maresia", hit da jovem, que alcançou mais de 10 milhões de streams no último ano.



"Estou aqui ainda sem acreditar que Jammil é Uma Noites lançou uma música que é a cópia f*dida de Maresia de Rachel Reis. A galera está lá macetando nos comentários. É muita cara de pau", escreveu um internauta, no Twitter. "Rapaz, até o conceito foi copiado de “maresia” da Rachel Reis, eh isso mesmo?", perguntou um fã da cantora no perfil oficial do Jammil no Instagram.

tô aqui ainda sem acreditar que Jammil é Uma Noites lançou uma música que é a cópia fodida de Maresia de Rachel Reis.



A coluna entrou em contato com Manno Góes, compositor de "Coladinho" e sócio do Jammil e Uma Noites, para entender o possível plágio. Segundo Manno, a canção foi inspirada em Rachel Reis, mas passa longe de ser uma cópia.

"Eu fiz 'Coladinho' obviamente inspirado em Rachel Reis. Assim como já compus músicas inspiradas em Luiz Caldas, Paralamas, por a música ser antropofágica. Porque a música conduz pessoas para caminhos. É maravilhoso que uma garota, como Rachel Reis, já esteja influenciado artistas baianos como o Jammil, que já tem 25 anos de carreira", diz Manno.

O compositor explica que é fã de Rachel Reis e busca novos caminhos sonoros para o Jammil, que tem uma formação nova, sendo comandado pelo cantor Rafael Barreto. Manno diz que convidou Rachel para participar da gravação, através do empresário da artista, mas ela não pôde estar no projeto.





"Aqui não se trata de plágio, se trata de referência. É uma referência clara, óbvia, inclusive eu convidei Rachel para participar da gravação porque a música baiana precisa de caminhos novos, precisa do Bayana System, precisa de artistas como Rachel Reis (...) É 100% inspirada em Rachel Reis. Entrei em contato com Rachel para ela gravar e até legitimar a inspiração. Ela não pôde fazer porque estava gravando o disco dela. Conversei com o empresário dela, o mesmo de Marina Senna", sinaliza.

O que diz Rachel Reis?

Procurada pela coluna, a equipe de Rachel Reis aponta que o convite não chegou até a cantora por uma falha na comunicação, mas garante que Rachel não entende "Coladinho" como um plágio de "Maresia".

"Rachel Reis não entende como plágio a canção Coladinho, do Jammil. Rachel fica feliz de ser lembrada e pela defesa dos fãs e de ser citada como referência. O convite para o feat por uma falha de comunicação nunca chegou até ela", responde.





"Eu sou um compositor com mais de 250 músicas gravadas e não faria um plágio. Ao contrário: fiz uma música com referência, clara e motivada por Rachel. O plágio é quando você se apropria de uma composição de alguém dizendo que é sua. A música, enquanto composição, não tem ideia, não rouba e copia. É uma música com letra original e caminho melódico original", reforça Manno.

E o clipe?

Alguns seguidores de Rachel Reis também entenderam que o clipe de "Cladinho" foi uma cópia de "Maresia". Manno revela que a inspiração se deu por projetos da banda Os Gilsons.

"A história do clipe, de Rafa cantando, eu mesmo dei a ideia de ser em um bar, pegando a referência dos Gilsons. Nesse caso do clipe de Coladinho, que acho lindo e muito bem feito, retrata bem a sensualidade, carinho e paquera que existe na composição de Coladinho"