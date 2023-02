Reprodução/Instagram - 20/1/2023 Cheiro de Amor





A segunda noite do Carnaval de Salvador, na sexta-feira (17), foi marcada por um desabafo de Windson Silva, empresário da tradicional banda baiana Cheiro de Amor. Já na madrugada de sábado (18), após o desfile do Cheiro para o folião pipoca, o empresário acusou a Prefeitura de Salvador de perseguição através da SALTUR.

"Infelizmente as atitudes da Saltur caracterizam desrespeito e inexplicável perseguição à Banda Cheiro de Amor, em pleno carnaval. Durante a semana, por inúmeras vezes tentei explicar ao Sr.Presidente o equívoco da publicação da ordem de desfile que colocava o trio da Banda Cheiro de Amor nas penúltimas posições, quando deveria estar bem mais cedo, conforme ata e documento do Conselho Municipal do Carnaval. Entretanto, o Presidente não atendeu as ligações, nem respondeu às mensagens", iniciou Windson, fazendo referência ao primeiro dia de Carnaval, a quinta-feira (16).

O empresário explicou que, devido à falta de resposta, a banda Cheiro de Amor precisou alterar o horário do show em um camarote do circuito, na quinta-feira (16), e reduziu o show para conseguir desfilar na pipoca.

"O show começou 19h30 e só foi feito 1h10, com a região da Barra totalmente travada. Vina Calmon [a cantora] e músicos chegaram no trio andando e demandou tempo para a produção da cantora e montagem do palco. Acontece que, mais uma vez, a Saltur desrespeitosamente mandou a PM forçar o trio a andar no Farol da Barra, causando total constrangimento aos artistas e frustrante o público ali presente", lamentou.

No entanto, o fundador do Cheiro de Amor disse que a perseguição se repetiu na sexta-feira (17), quando a banda desfilou para o folião pipoca no circuito Barra-Ondina.

"O pior ficou para hoje, pois o trio desde 15h estava defronte ao Hospital Espanhol e os prepostos da Saltur, tão eficientes em desrespeitar os artistas, foram omissos e não posicionaram o trio para o desfile previsto para 18h45, causando atritos entre prepostos da Saltur e Bahiatursa para que fosse cumprida a ordem publicada. Pasmem que os prepostos da Saltur queriam que o trio fosse para o último lugar da fila", reclamou.





Com 43 anos de história no Carnaval da Bahia, o Cheiro de Amor cancelou o bloco em 2023. Para não ficar de fora da festa, desfilou em um trio sem cordas. "Atitudes como estas denotam uma perseguição e falta de respeito. E assim mais uma vez tivemos que desfilar bem mais tarde e fora de nosso [horário]. Só gostaria de lembrar ao Sr. Presidente que somos precursores e contribuímos decisivamente para o sucesso de nosso carnaval há 43 anos e que atitudes desrespeitosas servirão de estímulos para continuarmos trabalhando com resiliência e respeito ao público", finalizou.

Procurada pela coluna, a SALTUR ainda não se manifestou oficialmente até o momento da publicação da nota.