Reprodução/Instagram - 14/2/2023 Mariene de Castro

A cantora Mariene de Castro fez um forte desabafo, nesta terça-feira (14), após ficar de fora do Carnaval de Salvador 2023. Segundo a artista, os órgãos públicos não a procuraram para um desfile durante os seis dias de festa na capital baiana.



"Muita gente me perguntando porque estou fora do carnaval de Salvador. Não vejo novidade alguma nisso. Não me lembro a última vez que fui convidada para cantar no carnaval de minha cidade pelos órgãos responsáveis pela maior festa do planeta. Não me pergunte porque, que eu não vou saber lhe responder. Eu até já me perguntei isso. E até achei que fosse algo da minha competência. Já cheguei a achar que o problema estava comigo. Mas não tá não", iniciou Mariene.

No desabafo, a artista, nascida em Salvador, sinalizou para a dificuldade de divulgar o trabalho na cidade e apontou para cachês baixos, como uma espécie de "esmola".

"Me criei nessa cidade que nunca deu espaço de dignidade à música que eu faço. Por quê? Não sei. Aliás! Deve ser porque canto macumba. Já me disseram para parar de cantar essas coisas que é coisa do diabo. "Deve ser por que… Deixa eu vê… Deve ser que uma cantora que canta com um prato na mão deve tá pedindo esmola né? Será que é por isso que os cachês que são oferecidos não condizem com as fortunas pagas aos artistas que não cantam com um prato na mão? Acho que não vou mais cantar com prato na mão para vê se o pessoal entende que eu não estou pedindo esmola", continuou.

A cantora relembrou uma passagem pelo Carnaval de Recife, onde foi "tratada como rainha". Mariene de Castro ainda agradeceu o apoio dos fãs e afirmou estar tranquila diante da situação. "Eu só quero cantar. Com dignidade. A mesma dignidade de todos. Mas todos é uma coisa que não existe. Nem aqui em Salvador nem em lugar nenhum. Tem gente que come ouro e gente que cata lixo pra comer. Isso aqui é só pra dizer que eu não estou no Carnaval de Salvador. Me lembro que em 2019 fui cantar em Recife no maior Carnaval da Cidade. Fui tratada como rainha. Então é isso. Santo de Casa não faz milagre", sinalizou.



Leia também Carnaval: equipe de Léo Santana fala da presença de Bolsonaro em trio





No fim do texto, Mariene usou um trecho de "O Canto da Cidade", música de Daniela Mercury, para ressaltar que o Carnaval de Salvador não a considera como parte da movimentação cultural. "A cor dessa cidade não sou eu! O canto dessa cidade não é meu!", finalizou.

A cantora Teresa Cristina apoiou Mariene após o desabafo. "Irmã, e eu achando que tinha alguma coisa errada comigo. Sou sempre convidada e desconvidada, fico sem saber o que pensar. Pensei que estava errando em alguma coisa. Li agora seu depoimento e fiquei foi com vergonha. Vergonha de duvidar do meu talento, porque o seu eu conheço muito bem. Sigamos em frente!!!", comentou. Ellen Oléria, Kall Medrado, Isabel Fillardis e outras artistas também apoiaram a cantora baiana.