MasterChef
Reprodução/Band
MasterChef


O acordo entre a TV Globo e a Endemol estabelece que a empresa passe a representar os produtos da emissora em todo o mundo. Em contrapartida, a TV Globo passa a ter prioridade na aquisição de produtos da Endemol.

O primeiro projeto já ajustado é a renovação do contrato do BBB, que estava na mira de Boninho e da TV Record. A renovação pela TV Globo já está concretizada.

E a TV Globo vai ter o direito de assumir o MasterChef, atualmente na TV Band.

Ana Maria Braga já foi avisada de que vai apresentar o MasterChef na TV Globo. A emissora também vai contratar Paola Carosella para ser jurada do programa, que sente falta dela.

Na TV Band, está uma chef de cozinha que está longe de ser carismática para a televisão. Ela é boa no restaurante dela, que está sempre ocupado. Mas TV é outra coisa.

A ideia de manter Ana Maria Braga na apresentação tem a ver com um caso antigo.

Ana Paula Padrão, que teve seu nome cogitado pela TV Globo, recebeu o veto do conselheiro Roberto Irineu, que jamais esqueceu que, quando Ana Paula foi para o SBT e pagou a multa de seu contrato, fez questão de mostrar o cheque, dando risada.

Roberto Irineu jamais esqueceu isso. Enquanto Roberto Irineu viver, Ana Paula não pisa na TV Globo.

Esta semana, o MasterChef da TV Band deu o pior Ibope de sua história.

Mas, lá na TV Band, o diretor de conteúdo fica passeando pelos corredores, sorrindo para o presidente Johnny Saad e sua cunhada Rosana Saad.

Johnny Saad está há 26 anos no comando da TV Band e jamais superou a TV Record ou o SBT em média por todo esse tempo.

Assim é, se lhe parece.

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