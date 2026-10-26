Divulgação Espetáculo 'Quarto 2107'

Uma peça de teatro está fazendo sucesso no Teatro Parlapatões, na Praça Roosevelt, em São Paulo. “Quarto 2107” apresenta a história de um homem casado, de cabelos grisalhos, que decide, pela primeira vez, se relacionar sexualmente com um jovem garoto de programa.

A trama vai além do encontro entre os dois personagens e revela os conflitos pessoais do homem casado, que acaba fazendo confidências ao jovem. A situação é apresentada sem agressividade, explorando os dilemas e as contradições dos protagonistas.

A peça começa às 23h, um horário pouco convencional, mas isso não parece impedir o sucesso de público.

A grande surpresa acontece no final, quando o homem casado está tomando banho no motel e o telefone toca. Quem atende é o garoto de programa, que ouve do outro lado da linha o filho do homem casado pedindo dinheiro.

É nesse momento que surge uma revelação inesperada: o jovem reconhece a voz do rapaz. Qual seria a relação entre os dois? Esse é o mistério que o público só descobre ao assistir à peça — e a resposta promete surpreender.





É gratificante encontrar espetáculos teatrais tão interessantes em cartaz nos dias de hoje, mesmo com sessões às 23h e com as preocupações relacionadas à segurança e à saída noturna. Fui ao teatro em um carro blindado e me senti mais tranquilo durante o trajeto.

Vale a pena conferir “Quarto 2107” se você estiver em São Paulo. A montagem é estrelada por Bruno Gadiol e Alexandre Acquiste, tem direção de Rodrigo Ferraz e texto de Arthur Pires. Após uma primeira temporada com casas cheias e boa repercussão, a peça retorna aos palcos para sua segunda temporada, reafirmando o interesse do público pela produção.