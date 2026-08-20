Divulgação Martina Oliveira

Martina Oliveira, conhecida popularmente como "Beiçola da Privacy", deixou claro que não gostou de sua participação no LeoDiasTV. Após ser entrevistada por Leo Dias durante uma gravação do canal no YouTube, Martina revelou que se sentiu desrespeitada nos bastidores da produção.

De acordo com Martina, ela esperou cinco horas para a gravação e, depois disso, Leo teria deixado a entrevista.

"Leo Dias, já que você gosta tanto assim de falar mal dos outros, hoje eu vou falar mal de você. Hoje eu fui participar do programa do Leo Dias e eu cheguei lá meio-dia. Sabe que horas começou a entrevista? Às 5 horas da tarde. Fiquei plantada esperando essa entrevista começar", disse ela.

"Só que aí passam três minutos e ele me fala: 'Gente, a entrevista tem que ser rápida, porque eu tenho terapia'. Quando ele falou isso, eu entendi: 'Nossa, deve ser brincadeira, né? Ele deve estar falando que tem terapia por causa do assunto que a gente está falando hoje'. Porque, assim, eu fiquei cinco horas esperando por essa entrevista."

Em seguida, Martina também mandou um recado diretamente para Leo e para a equipe do programa.





"Leo Dias, você pode ter terapia, e que bom que você faz terapia, porque você claramente precisa. O problema é você fazer uma pessoa esperar cinco horas para ser entrevistada por você, uma coisa que é um sonho daquela pessoa, porque claramente vai dar mídia para ela, e você dá cinco minutos para essa pessoa falar. Isso é uma falta de respeito absurda", comentou ela, afirmando que ficou "decepcionada".

"O programa não tem por que melhorar, a tua audiência não tem por que aumentar. Tu sempre vai ser tratado como o que tu é, um fofoqueiro. Então, Leo, eu espero que a tua terapia tenha sido boa", encerrou.

Por enquanto, Leo Dias não se pronunciou sobre o assunto.