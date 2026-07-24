Reprodução/Internet Rachel Sheherazade anunciou pré-candidatura pelo PSD

Rachel Sheherazade anunciou sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo pelo PSD. A jornalista e apresentadora divulgou a decisão nas redes sociais e afirmou que recebeu sondagens de partidos de diferentes espectros políticos antes de escolher a legenda, definida por ela como moderada. A disputa ocorrerá nas eleições de 2026.

A comunicadora afirmou que não pretende atuar na política com base em ideologias e destacou sua defesa por um pensamento independente. Rachel declarou que seu objetivo é manter uma atuação voltada para a justiça social e afirmou que encontrou noum caminho alinhado ao seu posicionamento, após conversas que duraram cerca de um ano.

"Quero anunciar a vocês que sou oficialmente pré-candidata à Câmara Federal pelo estado de São Paulo. Um desafio que abraço com muito amor, mas também muita responsabilidade. Eu quero pedir uma coisa a vocês: não esperem de mim a defesa de uma ideologia, um combo de ideias prontas e verdades inquestionáveis e intocáveis", afirmou Rachel Sheherazade em vídeo nas redes sociais.

A jornalista também explicou que não aceita rótulos políticos e disse que pretende levar para o Congresso uma postura baseada em diálogo. "Meu pensamento nunca coube e jamais caberá em caixas. Por mais que tentem me empurrar para uma ou para outra ideologia, eu não me deixo aprisionar, nem aceito rótulos. Meu pensamento é livre e abomina correntes", declarou.

Rachel Sheherazade afirmou que sua futura atuação será pautada por "bom senso, moderação, civilidade, debate de ideias, sensibilidade e humanidade". Segundo ela, a entrada na política representa uma forma de continuar sua missão pública, com ferramentas que considera mais eficazes para defender suas posições e evitar que sua voz seja limitada.

"A minha voz será ainda mais forte para defender o que eu acredito e ficar do lado daqueles que não têm voz, nem vez. Porque o Congresso, inimigo do povo, está dominado por despachantes de milionários, donos de bets, de veículos de comunicação e de banqueiros", disse a comunicadora.

Carreira na televisão

Rachel Sheherazade ganhou destaque nacional no telejornalismo como âncora do SBT Brasil. No telejornal, ela também apresentou comentários e análises sobre diferentes assuntos, incluindo temas ligados à política. Em 2011, quando trabalhava em uma afiliada do SBT na Paraíba, chamou atenção de Silvio Santos (1930-2024) após críticas ao carnaval brasileiro.

Na ocasião, Rachel afirmou que a festa estava se tornando elitizada e voltada para pessoas ricas. Mais recentemente, em 2023, a jornalista participou do reality show A Fazenda 15 (2023), da Record. Ela deixou a competição após ser expulsa por causa de uma briga com outra participante. Também comandou atrações como Acumuladores e A Grande Conquista (2023-2024).