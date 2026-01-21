Ele foi criado nos anos 70 para enfrentar o Flávio Cavalcanti na TV Tupi, que tinha o seu programa aos domingos começando fim da tarde as 5 e indo embora até tarde da noite. O Flávio era imbatível. Ditava as pautas de debates durante a semana. Então a TV Globo pensou em uma maneira de criar algo que pudesse enfrentar o Flávio.A primeira coisa que fizeram foi tirar o Maurício Sherman da direção do Flávio, pagando muito dinheiro para o Maurício trabalhar na TV Globo e dirigir o Fantástico. Acreditaram que sem o Maurício, o Flávio perderia conteúdo.Um grande engano da TV Globo, pois o Flávio não precisava de diretor, ele se dirigia e ele criava as pautas.A TV Globo, que tinha sido criada nãos antes com o apoio do Regime Militar para ser a grande representante dos militares, teve que apelar ao lado ditatorial do Governo para enfrentar o Flávio Cavalcanti.Mas os detalhes são para outra coluna deste assunto.A TV Globo fez que fez e conseguiu que a censura federal, na época representada pela Polícia Federal, interviesse e desse uma suspensão de 2 meses contra o Flavio Cavalcanti. Mesmo assim, a TV Globo atrasou a entrada do Fantástico no ar.Foi após um tempo que a TV Globo conseguiu por no ar o Fantástico e com o tempo e ajuda do Governo Militar, eliminar o programa de Flavio Cavalcanti e ficar sozinha reinando nos domingos à noite.O Fantástico contava com um time de peso na direção e produção do programa e era supervisionado pessoalmente pelo Boni. Foi, sim, criado um grande programa de TV que passou a ditar as pautas da semana seguinte no lugar de Flavio Cavalcanti. Isso deu excelência ao Fantástico que tinha pautas de grande interesse para as famílias.E foi depois da saída de Boni da TV Globo que o Fantástico começou a sua decadência e deixar de ter razão de existir.
Como as outras emissoras não apresentavam, nada de interessante, as donas de casa se mantinham vendo o Fantástico. Mas agora o Fantástico está em sua pior fase, tanto de Ibope quanto de conteúdo. Ele só é líder de Ibope porque a TV Record não sabe criar algo que seja de verdade um concorrente do Fantástico.E não é difícil criar algo assim, desde que exista uma equipe que saiba fazer TV aberta e saiba criar pautas importantes para o programa que possa disputar contra o Fantástico.Do jeito que está, mesmo com o pior conteúdo de sua história, com o pior elenco de sua história, a pior direção de sua história, o Fantástico ainda é líder de Ibope na TV Globo, dada a inexistência de conteúdo das concorrentes.