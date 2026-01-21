Divulgação/TV Globo Apresentadoras: Maju Coutinho e Poliana Abritta

Ele foi criado nos anos 70 para enfrentar o Flávio Cavalcanti na TV Tupi, que tinha o seu programa aos domingos começando fim da tarde as 5 e indo embora até tarde da noite. O Flávio era imbatível. Ditava as pautas de debates durante a semana. Então a TV Globo pensou em uma maneira de criar algo que pudesse enfrentar o Flávio.

A primeira coisa que fizeram foi tirar oda direção do Flávio, pagando muito dinheiro para o Maurício trabalhar na TV Globo e dirigir o Fantástico. Acreditaram que sem o Maurício, o Flávio perderia conteúdo.

Um grande engano dapois o Flávio não precisava de diretor, ele se dirigia e ele criava as pautas.

A TV Globo, que tinha sido criada nãos antes com o apoio do Regime Militar para ser a grande representante dos militares, teve que apelar ao lado ditatorial do Governo para enfrentar o Flávio Cavalcanti.

Mas os detalhes são para outra coluna deste assunto.

A TV Globo fez que fez e conseguiu que a censura federal, na época representada pela Polícia Federal, interviesse e desse uma suspensão de 2 meses contra o Flavio Cavalcanti. Mesmo assim, a TV Globo atrasou a entrada do Fantástico no ar.

Foi após um tempo que a TV Globo conseguiu por no ar oe com o tempo e ajuda do Governo Militar, eliminar o programa de Flavio Cavalcanti e ficar sozinha reinando nos domingos à noite.

O Fantástico contava com um time de peso na direção e produção do programa e era supervisionado pessoalmente pelo. Foi, sim, criado um grande programa de TV que passou a ditar as pautas da semana seguinte no lugar de Flavio Cavalcanti. Isso deu excelência aoque tinha pautas de grande interesse para as famílias.

Reprodução/TV Globo Vinheta histórica do Fantástico

E foi depois da saída de Boni daque ocomeçou a sua decadência e deixar de ter razão de existir.





Como as outras emissoras não apresentavam, nada de interessante, as donas de casa se mantinham vendo o Fantástico. Mas agora o Fantástico está em sua pior fase, tanto de Ibope quanto de conteúdo. Ele só é líder de Ibope porque anão sabe criar algo que seja de verdade um concorrente do Fantástico.

E não é difícil criar algo assim, desde que exista uma equipe que saiba fazer TV aberta e saiba criar pautas importantes para o programa que possa disputar contra o Fantástico.

Do jeito que está, mesmo com o pior conteúdo de sua história, com o pior elenco de sua história, a pior direção de sua história, o Fantástico ainda é líder de Ibope na TV Globo, dada a inexistência de conteúdo das concorrentes.