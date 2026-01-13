X/Twitter Giovanna Ewbank rebate ataque nas redes após comentário sobre filhos

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank decidiu entrar na Justiça contra as pessoas que publicaram comentários agressivos e ofensivos em seu post de Ano Novo ao lado dos filhos.

O post mostrava uma foto dela, Giovanna Ewbank, o marido Bruno GaglIasso e os três filhos do casal.

Os comentários, considerados agressivos e ofensivos, questionavam as atitudes do casal de maneira sórdida, acusando-os de coisas que comprovadamente não cometeram.

Tanto que a pessoa que escreveu as bobagens apagou em seguida.

Mas a tecnologia de hoje permite que a investigação policial alcance estas pessoas.

Casos raros não são alcançados, quando a origem é escondida através de origens falsas em lugares remotos do planeta.

Mas isto é uma raridade.

Normalmente, as pessoas que fazem comentários ofensivos são de possível identificação.

As ofensas foram até a área pessoal e íntima do casal, o que dá razão a Giovanna Ewbank a tomar a decisão que tomou.

A falta de educação das pessoa

A internet acabou mostrando uma casta de pessoas que se acreditam donas da verdade.

Isso faz parte da sociologia da sociedade.

Isto sempre existiu e sempre vai existir.

Você tem o direito inalienável de pensar o que desejar pensar.

Mas isto tem que ficar com você.

No máximo, comentar entre amigos em particular.

No momento em que você escreve um comentário na Internet, você torna público o seu pensamento e, desta maneira, você passa a ser responsável pelo que escreveu.

E esta responsabilidade nos dias de hoje tem o respaldo da lei em nosso país,

Então, as pessoas acreditam que basta você ofender alguém e apagar depois, que a pessoa ofendida vai esquecer o assunto mesmo sendo ofendida.

Isto foi no passado.

Mas nos dias de hoje a lei permite que a pessoa ofendida vá à Justiça e peça o que pensa que deva pedir.

E Geovanna Ewbank se sentiu ofendida, sim, porque os comentários foram de uma ofensa brutal.

Ela e o seu marido foram ofendidos no íntimo de cada um.

Repito que você pode pensar o que desejar e quando desejar.

Mas, no momento em que você escreve o seu pensamento contra uma pessoa, você passa a ser responsável pelo que você pensou.