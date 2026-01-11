Montagem iG (Imagens: reprodução/Instagram @verafischeroficial) Vera Fischer e Manoel Carlos

Vera Fischer, debulhada em lágrimas, gravou uma homenagem linda à memória do novelista Manoel Carlos.

Estas são as palavras da Vera Fischer.

“Maneco, eu estava na rua e eu soube que você se foi. Foi cedo, meu amor.

Tantas coisas que você criou, tantos personagens e novelas e histórias maravilhosas que você criou.

Eu, quando você me convidou para fazer a Helena de Laços ce Família, eu estava em um momento bom da minha vida.

Eu não esperava que você fosse me chamar para fazer uma Helena, que eram personagens fantásticos, únicos, e da sua autoria.

Eu lembro, que eu estava no Antiquários (restaurante), e você foi com o Ricardo Waddington, que era o diretor-geral, e vocês me falaram assim, que as minhas cenas eram muito grandes e se eu iria conseguir decorar?

Será que você vai conseguir dar todo esse mundo do Manoel Carlos em seis meses?

Eu falei, eu vou, eu vou, eu quero, eu quero, eu me senti a pessoa importante do mundo naquele momento, porque eu iria fazer uma Helena, eu não sabia como iria ser a minha Helena, a minha Helena era generosa, corajosa, um amor pelos filhos desmesurado, eu tenho amor pelos meus filhos,

Então, eu entendi tudo desde o início.

Que não era uma paixão por um rapaz mais jovem nem mais nada quando a filha ficou doente.

Ela quis, eu não sei, é uma história muito densa, muito densa e muito corajosa e eu falei para mim que eu tinha que ser corajosa o suficiente para mandar para o Brasil, para o Maneco, para as pessoas, como é essa Helena, não importa se ela, para salvar a filha, ela tenha que ir para a cama com o primo dela, porque não existe isto, ela tem que salvar a filha.

Eu queria agradecer a você, Maneco, à tua família. Auando nós viajamos ao Japão no início da novela, tua família foi junto e me ajudou muito, foi muito lindo e foi o grande personagem da minha vida.

Eu te agradeço do fundo do meu coração por você olhar aquela mulher e dar à ela aquelas asas, e aquela força para ela conseguir passar por tudo aquilo e continuar viva e um final de novela feliz para todo mundo.”

Realmente, a gente pode entender que esta homenagem da Vera Fischer é a homenagem de todas as atrizes que um dia puderam ter o prazer de um dia interpretarem um personagem, não importa qual seja, em uma novela do mestre Manoel Carlos.