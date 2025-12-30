Reprodução/Instagram @fabiojroficial Fábio Jr.





Imaginem Fábio Jr de roupão branco com o cinto do roupão fechando o vestuário, caminhando à noite pelas ruas de Alphaville, condomínio de luxo onde ele mora.

Isto aconteceu e um amigo meu, vizinho do Fábio Jr , ficou espantado ao ver o cantor passeando despretensiosamente pelas calçadas, sob a luz da noite.

Se alguém me contasse, eu não acreditaria.

Eu só acreditei porque quem me contou é vizinho do Fábio Jr e pessoa da maior credibilidade.

Os artistas são exóticos

As excentricidades entre os artistas são inúmeras.

Edu Lobo, que participou do Festival da Canção da TV Record em 1967, festival do qual ele foi vencedor, precisava ensaiar com o grupo musical que iria acompanhar o cantor.

E marcaram um horário para o ensaio que seria às 18 horas.

Aconteceu que às 18 o Edu não aparecia.

Quando deu 19 horas, o pessoal ficou apavorado porque ligaram para muitos lugares e ninguém sabia do Edu Lobo.

Então, um dos músicos resolveu sair pela região para ver se o Edu estava em algum lugar.

E uma quadra depois, na esquina, em um restaurante que existe até hoje, lá estava o Edu Lobo comendo um belo prato de comida.

Edu não tinha almoçado e decidiu antes de entrar no Teatro Record comer alguma coisa no restaurante da esquina.

E não estava nem aí com o relógio.

Edu Lobo entrou para participar do festival sem ensaiar e acabou dando um show e venceu em primeiro lugar naquela noite.

Chico Buarque também era muito distraído

Chico Buarque era contumaz em se distrair.

Reprodução/Instagram @chicobuarque @vivoriorj Chico Buarque





Uma vez há muitos anos, ele tinha um compromisso marcado e esqueceu do compromisso e esqueceu até que dia era.

Chico foi para a praia como se fosse domingo, numa boa, sem se preocupar com nada.

A única coisa foi que ele estranhou que tinha pouca gente para um domingo.

O detalhe é que era uma quinta-feira.

E ele só se tocou com o dia que era porque um amigo encontrou ele na praia e perguntou o que ele fazia ali em plena quinta-feira.

Então, Chico Buarque se espantou por ser quinta-feira e se lembrou do compromisso.