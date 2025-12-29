Dudu Camargo, defenestrado do SBT sem direito de defesa e como se jamais ele pudesse se recuperar, deu a famosa volta por cima no próprio SBT.Eis que Dudu foi escalado para A Fazenda da TV Record e teve ali um desempenho que acredito que nem ele imaginava. Mas ele foi procurar lá dentro dele a força e o carisma para a sua participação.
Começou devagar
No começo o Dudu estava ainda devagar como que estudando o jogo. E aos poucos foi tomando forma a maneira dele jogar. Em pouco tempo o seu nome aparecia na mídia como um dos favoritos. Em pouco tempo ele se revelou um excelente jogador e passou a ser cotado de verdade para a final.
Tempo dando tempo
O tempo foi um fator de fundamento de todo o jogo. Tinham outras pessoas que a mídia mostrava com condições de ir para a final, mas Dudu não se incomodou em nenhum destes tempos. Ele estava na dele e jogou como um bom jogador de pôquer. Ele queria ganhar a guerra e não apenas a batalha.
No meio o jogo ainda estava indefinido
No meio do jogo as coisas ainda estavam indefinidas. Ninguém se atrevia a bancar quem ganharia. E Dudu continuou como se tivesse treinado para fazer o que fez. Então aparece no meio do show uma mulher, Saory.
A loira que encantou Dudu
Saory é uma mulher linda e muito sensual, de grande presença e encantou a todos os que acompanhavam A Fazenda.Se foi ela que se aproximou dele ou se foi ele que se aproximou dela não faz a menor diferença. O que vale é o resultado. Em uma guerra a escolha de aliados é que faz a diferença entre vencer ou vencer. Afinal, esta era a única saída para Dudu dar a volta por cima. E neste momento a sedução ultrapassa os limites da razão.
O pedido de namoro
O fato de Dudu Camargo pedir Saory em namoro no cenário de uma transa mostra o quanto o sexo é importante para Dudu e o quanto Saory aceitou esta importância.
O futuro do casal
A TV mostrou que uniu um casal. Não importa os motivos desta união.
Existem dois caminhos. O primeiro é Dudu que daqui há pouco pode jogar tudo para o alto e ficar sem a Saory. Neste caso ele vai frustrar o público e o seu futuro Ibope em um programa de TV vai ser ruim.
