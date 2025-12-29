Reprodução Record Dudu Camargo









Dudu Camargo, defenestrado do SBT sem direito de defesa e como se jamais ele pudesse se recuperar, deu a famosa volta por cima no próprio SBT.

Começou devagar

Eis que Dudu foi escalado para A Fazenda da TV Record e teve ali um desempenho que acredito que nem ele imaginava. Mas ele foi procurar lá dentro dele a força e o carisma para a sua participação.

No começo o Dudu estava ainda devagar como que estudando o jogo. E aos poucos foi tomando forma a maneira dele jogar. Em pouco tempo o seu nome aparecia na mídia como um dos favoritos. Em pouco tempo ele se revelou um excelente jogador e passou a ser cotado de verdade para a final.

Tempo dando tempo

O tempo foi um fator de fundamento de todo o jogo. Tinham outras pessoas que a mídia mostrava com condições de ir para a final, mas Dudu não se incomodou em nenhum destes tempos. Ele estava na dele e jogou como um bom jogador de pôquer. Ele queria ganhar a guerra e não apenas a batalha.

No meio o jogo ainda estava indefinido

No meio do jogo as coisas ainda estavam indefinidas. Ninguém se atrevia a bancar quem ganharia. E Dudu continuou como se tivesse treinado para fazer o que fez. Então aparece no meio do show uma mulher, Saory.

A loira que encantou Dudu

Saory é uma mulher linda e muito sensual, de grande presença e encantou a todos os que acompanhavam A Fazenda.

O pedido de namoro



Se foi ela que se aproximou dele ou se foi ele que se aproximou dela não faz a menor diferença. O que vale é o resultado. Em uma guerra a escolha de aliados é que faz a diferença entre vencer ou vencer. Afinal, esta era a única saída para Dudu dar a volta por cima. E neste momento a sedução ultrapassa os limites da razão.

O fato de Dudu Camargo pedir Saory em namoro no cenário de uma transa mostra o quanto o sexo é importante para Dudu e o quanto Saory aceitou esta importância.

O futuro do casal

A TV mostrou que uniu um casal. Não importa os motivos desta união.

Existem dois caminhos. O primeiro é Dudu que daqui há pouco pode jogar tudo para o alto e ficar sem a Saory. Neste caso ele vai frustrar o público e o seu futuro Ibope em um programa de TV vai ser ruim.

O caminho adequado é Dudu se manter com Saory. O público vai amar porque faz tempo que não acontece algo parecido na TV. E desta maneira o público vai dar o aval para a vitória em Ibope de Dudu em seu futuro programa na TV Record.

Na teoria, Dudu e Saory eram um casal improvável. Na prática, o público e a mídia estão aceitando.

Dudu ganhando no Ibope do SBT vai ser além de uma vitória de um programa de TV. Será a vitória do improvável contra o inexplicável. Dudu é o improvável.

Daniela Beiruty é o inexplicável por continuar no comando do SBT.