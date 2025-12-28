Reprodução Atriz foi condenada por insultos racistas

Lenda do cinema francês, Brigitte Bardot morreu aos 91 anos neste domingo (28), da França. A morte foi confirmada pela fundação que carrega seu nome.

Ícone do cinema francês e símbolo cultural do século XX, a atriz estava internada em Toulon, no sul do país, e enfrentava graves problemas de saúde.

Ela havia passado por uma cirurgia recente para tratar uma doença ainda não detalhada. A hora exata da morte não foi divulgada.

Segundo a fundação, Bardot morreu após um período de internação hospitalar.

Do cinema mundial ao ativismo animal



Criada em 1986, a instituição se tornou uma das mais influentes da Europa na defesa dos direitos dos animais.

Bardot alcançou projeção internacional nos anos 1950 e 1960, se tornando um dos rostos mais reconhecidos do cinema europeu.

Seu estilo, sua postura pública e suas escolhas pessoais influenciaram gerações de artistas e ajudaram a projetar o cinema francês no exterior em um período de forte concorrência com Hollywood.

Ao se afastar das telonas ainda jovem, a atriz rompeu com a lógica tradicional da indústria e passou a ser associada, nas décadas seguintes, principalmente ao ativismo ambiental e à proteção animal.

Comunicado da morte

“A Fundação Brigitte Bardot anuncia com imensa tristeza o falecimento de sua fundadora e presidente, Madame Brigitte Bardot, atriz e cantora de renome mundial, que optou por abandonar sua prestigiosa carreira para dedicar sua vida e energia ao bem-estar animal e à sua fundação”, informou a fundação um comunicado enviado à Agence France-Presse neste domingo, sem especificar a data ou o local do falecimento.

*Matéria em atualização