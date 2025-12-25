Lourival Ribeiro/SBT Praça é Nossa Natal 2025



Hoje vai aparecer no programa em forma de holograma, o criador do programa Manoel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega.

Manoel foi o criador da Praça nos anos 50 na TV Paulista Canal 5 e lá o nome era "".

A Praça da TV Globo

Manoel de Nóbrega foi também o criador do Baú da Felicidade, que gerou a primeira fortuna de Silvio Santos. E Manoel foi também quem ajudou a Silvio Santos a conseguir a sua emissora de TV, dada pelo presidente General João Batista de Oliveria Figueiredo.

Por algum tempo, Carlos Alberto de Nóbrega trabalhou na TV Globo. E Carlos é muito grato a Boni por isto. Carlos estava na TV Tupi e não recebia salário.

Então um dia ele recebe um telefonema de Boni para ele ir ao Rio conversar com ele. E Carlos, sem dinheiro, pegou um avião com a passagem mandada por Boni e foi ao Rio.

A conversa começou as 7 da noite e atravessou toda uma madrugada com Carlos e Boni bem acordados e um advogado acertando os detalhes do contrato.

Depois do sonho

De manhã, antes de vir a São Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega já tinha assinado o seu contrato com a TV Globo e com aquele salário pode dar um conforto maior à sua mãe no fim da vida dela. E lá na TV Globo, o Carlos Alberto de Nóbrega também fez a Praça da Alegria, além de outras coisas.Foi um tempo em que Carlos Alberto e Silvio Santos estavam separados por uma briga.

Carlos Alberto teve um sonho com o seu pai, Manoel de Nóbrega, onde Manoel pedia para que ele, Carlos, se reaproximasse de Silvio. E Carlos resolveu aceitar a ideia de seu pai em sonho e se reaproximou de Silvio.

Mas a ida de Carlos Alberto ao SBT foi exótica. Silvio rejeitou A Praça no SBT,Então Carlos Alberto assinou com a TV Bandeirantes. Mas bastou Silvio ver o programa da Praça na TV Bandeirantes para q ue telefonasse ao Carlos e pedisse que ele deixasse a TV Band e fosse fazer o programa da Praça no SBT.