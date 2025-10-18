Instagram Ex-"A Praça é Nossa" tem o pé amputado após infecção causada por diabetes

O humorista David Castilho, ex-integrante do programa “ A Praça é Nossa ”, precisou amputar um dos pés para conter o avanço de uma infecção grave. O procedimento foi realizado em setembro, depois que o quadro se agravou devido à diabetes. O artista relatou o caso nas redes sociais e afirmou que correu risco de morte.

Em vídeo publicado no Instagram, Castilho explicou que a cirurgia foi a única forma de evitar que a infecção se espalhasse para o restante do corpo.

“ Eu amputei o pé porque a infecção estava muito agressiva, correndo o risco de subir pela minha perna e chegar ao meu organismo, colocando a minha vida em risco. Foi um susto, um medo grande — mas, no final das contas, fiquei bem. Saí do hospital, grato por estar vivo e pronto para recomeçar ”, afirmou.

O humorista contou que tudo começou com um machucado causado por um sapato apertado. O ferimento evoluiu rapidamente por causa da diabetes, mesmo com o uso de antibióticos e acompanhamento médico.

“ No dia 15 de setembro, durante um dia de trabalho, um sapato apertado começou a machucar o dedo do pé. Um machucadinho virou uma bolha, que virou uma ferida, que virou uma infecção — e, por conta da diabetes, tudo evoluiu muito rápido ”, relatou.

De acordo com Castilho, a infecção não respondeu ao tratamento, o que levou os médicos a recomendarem a amputação do pé direito. O humorista disse que a notícia foi difícil de aceitar, mas que entendeu a necessidade do procedimento.

Após a cirurgia, o artista recebeu alta e iniciou o processo de recuperação. Ele contou que tem recebido apoio de amigos, familiares e fãs. “ Foi um choque, mas estou bem e cheio de planos. Agora é pensar no futuro e seguir com fé ”, declarou.