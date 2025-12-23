Divulgação Cantor Zé Elias recebeu ônibus de Gusttavo Lima (Divulgação)

Um ônibus de 15 metros de comprimento e dois andares todo preto com a pintura Serestão do Zé é o presente de Natal que Gusttavo Lim a deu a Zé Elias. O interior todo em poltronas leito com um conforto de primeira classe de avião. É um ônibus que não custa mesmo de 1 milhão e meio de reais.

Zé Elias não acreditava e chorava

Desde o estúdio particular de Gusttavo Lima até o pátio onde estava estacionado o ônibus de luxo, Gusttavo Lima e Zé Elias abraçados, Zé Elias só chorava. E quando se aproximou do ônibus, Zé Elias sentou no chão chorando e não tinha coragem de subir no ônibus. Foi Gustavo Lima que empurrou Zé Elias para dentro do ônibus.



Avião

E lá dentro deste ônibus de luxo Zé Elias só chorava e não encontrava nem a alavanca que fazia a poltrona reclinar ao lado se seu ídolo. Agora a responsabilidade de Zé Elias vai ser pagar o motorista e os custos de um ônibus de luxo. Mas é outro patamar que Zé Elias ganhou de presente de Gusttavo Lima.

Gusttavo Lima tem um avião a jato que vai do Brasil aos EUA sem parada e pode ir até Portugal sem escalas. E Gusttavo Lima tem uma pista de pouso em sua própria casa, ou seja, ele viaja ou vem de viagem direto para casa.

Carinho com fã

Um fato inusitado aconteceu recente em um show de Gusttavo Lima. Uma fã louca por ele acabou dormindo em um sofá perto do palco do show, por estar cansada e ter bebido um pouco. O cantor não se fez de rogado e demonstrou porque é amado pelas fãs.

Gustavo foi para perto da fã que dormia a sono pesado no sofá e cantou baixinho para ela.

Este ato repercutiu tanto nas redes sociais que alguns dias depois ela deu um jeito de se encontrar com Gustavo Lima e pediu desculpas por cochilar no show dele.

Como sempre carinhoso, Gustavo Lima não apenas desculpou a fã, mas deu um beijo e um abraço que a fizeram gostar ainda mais do cantor.