Reprodução/Instagram Chris Pitanguy e Marcelo de Carvalho

Conversei com a apresentadora Chris Pitanguy que eu considero uma boa revelação e que também é a mulher do apresentador do sócio da RedetV! Marcelo de Carvalho.

Ela é uma mulher de uma cultura sensível e um profundo conhecimento das relações humanas.

O que é o poder?

Após ver alguns vídeos dela apresentando programa de culinária com o marido Marcelo, resolvi fazer com ela uma entrevista totalmente diferente do esperado e ela aceitou o desafio

Para mim, poder é autonomia emocional e financeira É quando você escolhe seus caminhos sem precisar da validação do outro. Poder é saber quem você é, o que merece e o que não aceita mais. E nasce da maturidade, da experiência e de ter olhado para si mesma com honestidade.

O que faz uma boa relação entre um homem e uma mulher que já tenham filhos deles ou até de outros?

Quando existe história anterior, filhos, vidas construídas, bagagens distintas, uma boa relação se sustenta em três pilares: admiração, respeito e leveza. É quando cada um entende que o outro já vem com capítulos escritos, e mesmo assim escolhem escrever novos juntos. Amor maduro é isso: somar sem tentar apagar o que veio antes.

Reprodução/Instagram/@chrispitanguy Apresentadora Chris Pitanguy





O que faz um homem e uma mulher começarem uma relação?

A relação começa quando dois mundos se reconhecem, sentem atração! Atração começa no olhar, mas a relação só começa de verdade quando existe conexão de valores, reciprocidade e vontade de construir algo que faça sentido para ambos. É quando a presença do outro amplia a sua vida, se enriquece, nunca quando a diminui.

Vantagens e desvantagens de morar na mesma casa

Vantagens: – Criar rituais de intimidade e parceria. – Dividir o cotidiano, que é onde o amor realmente se revela. – Construir uma vida com propósito comum.

Desvantagens: – A rotina pode diluir a admiração se não houver cuidado. – A individualidade precisa ser preservada, ou a convivência engole a identidade. – Relações maduras exigem limites claros e nem todo casal sabe estabelecê-los



