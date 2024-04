Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB 24 comentou sobre seu sucesso

Nesta terça-feira (30), Beatriz Reis participou do Encontro com Patrícia Poeta, na Globo, e desabafou sobre a mudança em sua vida após sua participação no BBB 24. A vendedora destacou que só "virou a chave" e entendeu o tamanho de sua notoriedade quando viu fofocas com fotos suas na internet: "Gente, sou eu? É surreal".



"Quando abro a rede social e vejo uma fofoca com uma foto minha. [Me pergunto] 'Gente, sou eu?' É surreal, uma realidade que muda a chave. Viver o paredão, você fica diante do seu sonho, parece que a vida é só aquilo", brincou.



A ex-participante do reality show da Globo ainda confirmou que o paredão faz com que os brothers acreditem que não há nada além da casa mais vigiada do Brasil: "E a nossa vida depende disso pra ajudar nossa família (...) Parece que assim, vou sair e vou morrer".







"Todo mundo na verdade [e amigo], a vida aqui é outra, ali a gente tá à flor da pele, emocionado, é prova, líder, paredão, por alguém no paredão, tá trabalhando o tempo todo, o jogo vai te levando pras nuances, sobe e desce, desce e sobe", acrescentou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko