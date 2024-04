Reprodução/Instagram A participante do reality show da Record brigou com os demais confinados

Na madrugada desta terça-feira (23), Flavinha Cheirosa se assustou ao ser acordada por um colega e surtou em A Grande Conquista 2. A apresentadora admitiu que é sonâmbula e que seu ronco poderia incomodar os demais participantes do reality show da Record: "Por isso eu não queria vir pra esse trem, é por causa do meu ronco".



"Vocês não me conhecem, eu falei 'não mexe comigo'. Não mexe que eu me transformo, ainda mais quando eu tô dormindo, rapaz. Eu quase infartei ali agora. Não mexe comigo nessa porra", disparou.

Pouco depois, Flavinha Cheirosa foi consolada pelos colegas de confinamento: "Eu pensei que ia morrer, me tremi todinha. Eu juro que pensei que ia infartar. Eu tenho isso [sonambulismo] desde criança, eu me assusto, não durmo no escuro. Uma vez me acordaram, e eu quase morri. Eu queria sair... Eu tava dormindo roncando, me acordaram, eu saí para fora. Se tivessem deixado, eu ia morrer. Foi quase a mesma coisa ali agora. Por isso eu não queria vir pra esse trem, é por causa do meu ronco. Eu sabia que eu ia incomodar as pessoas".

"É normal, as pessoas roncam. E tá tudo bem. A gente tá dentro de um quarto que tem várias pessoas com personalidades diferentes. A gente tem que entender", apontou outra participante. "Eu não gosto de brigar com ninguém, é porque eu assustei mesmo. Levei maior susto. Eu não consigo dormir, já meses que eu não durmo direito. Pensei que era um menino educado, eu também peço desculpas. Eu não gosto de brigar com ninguém. Eu pensei que eu ia infartar, juro por Deus", disse a apresentadora.







"Ele não quis fazer por mal", complementou outro participante. "Eu fiquei nervosa, porque eu assustei demais. Eu fiquei sem saber onde eu estava. Eu sou sonâmbula desde criança. Se vocês soubessem o que aconteceu comigo criança, vocês não acreditam. Passei por um trauma muito grande. Eu não durmo no escuro, nunca dormi sozinha. Eu tenho medo (...) Eu sou uma pessoa legal", finalizou a moça.

Quem é Flavinha Cheirosa?

Iniciou a carreira em 2007 no Programa Raul Gil como cantora infantil e logo foi convidada para ser a apresentadora no programa A Turma do Vovô Raul, exibido no YouTube.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko