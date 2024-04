Reprodução/Instagram O personal trainer apostou em conteúdos exclusivos

Na última quinta-feira (23), Gilson de Oliveira viu seu nome estampado em diversas publicações após o fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo vir à tona. O personal trainer foi apontado como amante da esposa do cantor e viralizou nas redes sociais. O resultado? Ele conquistou milhares de seguidores e passou a cobrar por conteúdos exclusivos.



Antes do caso extraconjugal ser exposto, Gilson de Oliveira contava com apenas 3 mil seguidores no Instagram. Em poucos dias, ele viu os números saltarem para 125 mil. E ele aproveitou para surfar nas polêmicas e começou a vender conteúdos exclusivos aos "fãs".

Na rede social, o personal trainer adicionou um destaque em seu perfil onde oferece conteúdos exclusivos. O mais impactante é que ele ainda ofereceu um grande desconto. O que custava R$ 7,90 passou a valer R$ 2,90.







No último sábado (20), o atleta se pronunciou sobre o relacionamento com Gracyanne Barbosa: "Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. TODA A VERDADE".

Mas por enquanto, Gilson não fez pronunciamento algum. Ele apenas contratou um advogado e prometeu brigar na Justiça contra os jornalistas que estão "difamando" sua honra.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko