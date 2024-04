Reprodução/Globo A família do campeão do BBB 24 se envolveu em uma grande confusão

No dia 16 de abril, Davi Brito foi consagrado campeão do BBB 24 com 60,52% dos votos. Durante três meses de confinamento, o ex-brother protagonizou inúmeras brigas. Fora da casa mais vigiada do Brasil não foi diferente e sua família continua em guerra. Ao voltar para a "realidade", o motorista de aplicativo deu de cara com desavenças familiares e uma crise em seu relacionamento com Mani Rego. A seguir, saiba quem são os personagens da tamanha confusão:



1. Celsilene Rego, mais conhecida como Mani Rego, é esposa de Davi Brito e dona de uma barraca de lanches em Salvador, na Bahia. Aos 42 anos, a companheira do campeão do BBB 24 lidou com críticas e comentários etaristas pela diferença de idade do casal.

Aos 21 anos, o motorista de aplicativo iniciou um relacionamento com a empreendedora no segundo semestre de 2022. Durante o confinamento, se referiu a ela como esposa e citou que tinha um enteado. Tudo ficou ainda pior quando Davi Brito disse ao vivo no Mais Você que eles "estavam se conhecendo melhor". Até então, Mani Rego também se apresentava como Esposa do brother, mas apagou o status na última sexta-feira (19) e deu unfollow nele.





2. Elisangela Brito é mãe de Davi Brito e chamou a atenção dos internautas ao mostrar a realidade da família. Ela se mudou com as outras duas filhas de sua casa em que estava localizada em uma área com risco de desmoronamento.

Durante o reality show da Globo, foi internada com picos de pressão. Vale lembrar que ela e Mani Rego não mantêm uma relação próxima. Com os rumores do fim do relacionamento. Elisangela Brito publicou uma indireta: "Eu estou esperando Mani aqui! Tá fugindo da raia? Tá com medo do Calabreso, é?".

3. Demerval de Brito, pai de Davi Brito, mora em Salvador e é divorciado de Elisangela Brito. Ele se posicionou a favor de Mani Rego e teria sido beneficiado com uma casa para morar com a esposa de seu filho. Na última segunda-feira (22), o pai do campeão do BBB 24 foi encaminhado de ambulância para um hospital após uma crise provocada por estresse e pressão alta.

4. Raquel Brito é irmã de Davi Brito e foi criticada por se manifestar contra Mani Rego fora do BBB 24. "Ela quer ibope e isso eu não dou, não. Eu sei o que eu faço, o que eu falo. Ela tem tempo para isso, eu não. Tenho que cuidar de Davi", disse.

5. Fabiane Rego tem 30 anos e é irmã de Mani Rego. Ela mora no Rio de Janeiro e trabalha como professora e coordenadora pedagógica. Ao tomar conhecimento sobre as polêmicas do relacionamento da irmã, também não se calou: "As pessoas não abandonam as pessoas que amam. Elas abandonam as pessoas que usavam. Concorda?".

6. Fritz Paixão é empreendedor e assessor de Mani Rego. O empresário foi apontado como pivô da separação de Davi Brito. "A relação de Fritz Paixão com Mani Rêgo se limita tão somente a um contrato de prestação de serviços de publicidade legalmente firmado com o Instituto Maria Preta Promoções e Eventos LTDA, real responsável pela carreira e agenciamento de Mani Rego. O empresário não possui qualquer relação pessoal com as partes, limitando-se tão somente a firmar um contrato de serviço de publicidade com Mani Rêgo. E não possui qualquer interesse na vida pessoal de Mani e do ex-BBB", rebateu em um comunicado.

7. Toninho Tornado também se envolveu em uma polêmica com o casal. O humorista e Mani Rego travaram uma batalha ao brigarem pelos direitos do termo "Calabreso". Entretanto, a empreendedora desistiu da briga judicial na última segunda-feira (22).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko