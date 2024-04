Reprodução A briga entre o casal estragou uma gravação da emissora

No último sábado (20), Davi Brito colocou fim em seu relacionamento com Mani Rego após um desentendimento. Os produtores da Globo estavam prontos para gravar o reencontro do campeão do BBB 24 com a companheira para incluir o momento no documentário do Globoplay sobre o ex-brother, mas foram surpreendidos com o término.



Os profissionais da emissora se organizaram para gravar o reencontro no trailer de lanches de Mani Rego, mas tudo foi por água abaixo. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, a ex-companheira de Davi Brito não topou se encontrar com o campeão do BBB 24, como havia sido acertado anteriormente.

Com isso, os responsáveis pelo documentário estão avaliando o que será feito com o material já gravado com Mani Rego. Os produtores entendem que ela faz parte da história do ex-brother e a direção da obra não pretende apagá-la. Para isso, todos têm estudado a melhor forma de abordar o tema. A ideia do documentário é ser mais real e menos produzido, mostrando o Davi Brito "gente como a gente".





Na última quarta-feira (27), antes de colocar um fim em seu relacionamento, o vencedor da 24° edição do reality show da Globo gravou seu depoimento para o documentário. Em todos os documentos enviados à emissora, Mani Rego é apresentada como mulher ou esposa dele, e não apenas como namorada.

Dois dias depois, o ex-brother também concedeu uma entrevista que será lançada no dia 30 de abril na plataforma de streaming Globoplay. Entretanto, os problemas entre o casal começaram poucas horas após a saída de Davi Brito da casa mais vigiada do Brasil. O campeão do BBB 24 teria ficado incomodado com o sucesso de Mani Rego e surpreendido com a grande mudança de postura da ex-esposa, que antes se recusava a publicar fotos e vídeos nas redes sociais.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a companheira de um vencedor do reality show da Globo prejudica as gravações. Em 2022, Arthur Aguiar ficou sem seu documentário após Maíra Cardi atrapalhar as negociações entre o campeão e a emissora. A produção disponibilizou duas equipes para idealizarem o projeto: uma atrás da família e amigos, e outra na cola do ator desde sua saída da casa mais vigiada do Brasil.

A coach fitness alugou uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para acomodar todos os familiares, amigos e administradores das redes sociais do ex-brother. Maíra Cardi ainda recebeu a equipe do Globoplay, mas as negociações azedaram, o documentário não aconteceu e Arthur Aguiar nunca mais recebeu uma oportunidade da Globo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko