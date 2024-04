Reprodução/Globo/Paulo Belote A ex-sister participou de um quadro do programa nas ruas da cidade

Três dias após deixar o BBB 24, Fernanda Bande foi flagrada em uma cama no meio da rua de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A ex-participante do reality show da Globo participou de um quadro do Domingão com Huck e foi ovacionada pela população local.

Nas imagens, é possível ver Fernanda Bande deitada em uma cama e com sua clássica viseira. A ex-sister ainda abraçou uma mulher em meio a vários gritos e fotos. Ao seu lado, Diego Defante estava fantasiado e entrevistando pessoas no local.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao momento. "Ela é uma pessoa divertida, mas não mostrou que faz parte dela na casa. O jogo muda as pessoas", disse um dos usuários do Twitter/X.





"Fazendo do limão uma limonada", comentou outro. "Parece que Fernanda Bande está literalmente levando o conforto para as ruas de Nova Iguaçu durante as gravações do Domingão", comentou outro. "Mano, a Fernanda numa cama aleatória no meio da rua KKKKK. A verdadeira campeã do BBB, muito loba mesmo", comemorou outro. "Ela ensinando a Beatriz como se faz um vídeo carismático no meio do povo", disparou outro.



Simplesmente Fernanda Bande em uma cama em plena Nova Iguaçu para quadro do "Domingão", com Diogo Defante. #BBB24 pic.twitter.com/PafrZfE2ub — PAN (@forumpandlr) April 3, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko