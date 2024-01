A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 30/01 a 02/02

Quarta-feira, 31 de janeiro

Fred e Glaucia ganham o comando do CEC e deixam Hélio permanecer como treinador, mas Hélio se recusa e decide encerrar a carreira no CEC. Domitila pede desculpa para Mariana pela forma que agiu, ela diz que se deixou levar pelo ciúme; Mariana a perdoa. Mini fala para Hélio ficar no CEC, porque as crianças gostam dele, mas Hélio não quer. Glaucia vai até o Monter Mercado, joga na cara de Vera que conquistou o comando do CEC e pede demissão oficial do estabelecimento.