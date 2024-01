A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 15 a 19/01

Segunda-feira, 15 de janeiro

Após o Príncipe decidir que o bolo do Monter Mercado venceu a competição e será o doce da Festa de Aniversário do Bairro de Castanheiras, Daniel confronta Vera e diz que a disputa foi injusta, já que Vitor roubou o ingrediente secreto de Clara e usou no bolo dos rivais; Vera explica que recusou o ingrediente secreto das mãos de Vitor. Posteriormente, Vera confirma com o confeiteiro que preparou o bolo e descobre que Vitor deu o ingrediente ao profissional. No CEC, os jovens participam do último ensaio de teatro antes da peça. Através de uma carta, um anônimo alerta a Fausto que os jovens do elenco estão se reunindo para tramar algo.