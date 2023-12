Reprodução/Globo/Matheus Cabral A atriz confirmou o retorno das empreguetes de Cheias de Charme

Isabelle Drummond confirmou a volta das empreguetes de Cheias de Charme para as telinhas da Globo. Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, interpretadas por Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond, respectivamente, já estão dando o que falar para os fãs da novela.



Em julho deste ano, Leandra Leal entregou que o trio ganharia um filme. Agora, Isabelle Drummond deu um gostinho de quero mais ao contar como está se sentindo com o projeto.



A atriz falou mais sobre os bastidores do spin-off ao NEW MAG, em um evento no Rio de Janeiro: "Estou muito animada! O projeto está bem encaminhado".

Além do grupo responsável pelo hit Vida de Empreguete, personagens como a vilã Chayene, interpretada por Cláudia Abreu, também estão confirmadas para o novo projeto da Globo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko