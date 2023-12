Reprodução O recorde foi batido pelo jovem fisiculturista de 19 anos

Arnold Schwarzenegger estabeleceu um recorde há quase seis décadas e foi quebrado por Anton Ratushnyi, um jovem de 19 anos. O ator de Exterminador do Futuro ganhou o Mr. Universo com apenas 20 anos e tornou-se o mais jovem atleta de todos os tempos a obter um "cartão profissional".

Entretanto, 57 anos depois, Anton Ratushnyi quebrou o recorde ao vencer o Classic Physique Pro e obter seu próprio "cartão profissional".

O fato aconteceu no último fim de semana na divisão nacional do NPC, no Texas, nos Estados Unidos. Com isso, o fisiculturista ganha ainda mais projeção em sua carreira e relatos apontam que ele pratica a modalidade há apenas quatro anos.

Ele já conquistou mais de 200 mil seguidores no Instagram, e seus fãs clamam para que ele participe do Mr. Olympia e tente desbancar Arnold Schwarzenegger no principal campeonato de fisiculturismo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko